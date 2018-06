Casinò, udienza preliminare il 31 luglio

Il gup Paolo De Paola ha fissato per il prossimo 31 luglio l'udienza preliminare relativa all'inchiesta sui finanziamenti pubblici erogati al Casinò di Saint-Vincent. Otto gli imputati: sette sono accusati di concorso in truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cinque tra ex amministratori e sindaci della società anche di falso in bilancio. Si tratta dell'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, dell'assessore alle Opere pubbliche Mauro Baccega, dell'ex assessore al Bilancio Ego Perron, dei già amministratori della casa da gioco Luca Frigerio (dal 2008 al 2015) e Lorenzo Sommo (dal 2015 al 2017) e dei membri del collegio sindacale della Casinò de la Vallée spa Laura Filetti (solo falso in bilancio), Fabrizio Brunello e Jean Paul Zanini.

L'ipotesi di truffa aggravata riguarda i 140 milioni di euro di finanziamenti erogati dalla Regione, quella di falso in bilancio il presunto occultamento di quasi 24 mln di perdite di esercizio (18,5 mln dichiarati a fronte di 42,5 reali).