Anziana truffata per 5.000 euro ad Aosta

Suo figlio ha provocato un incidente stradale con feriti. Per evitargli la prigione c'è una cauzione da pagare". Spacciandosi per avvocato, un truffatore ha convinto una ottantatreenne di Aosta a farsi consegnare 5.000 euro in contanti. I fatti sono avvenuti nella mattinata di giovedì 15 giugno.

Pochi minuti dopo aver ricevuto la telefonata, la pensionata - che vive insieme all'anziano marito - si è vista presentare alla porta un uomo, che si è qualificato come l'assistente dell'avvocato. Prima l'ha tranquillizzata e poi si è fatto consegnare il denaro, facendo quindi perdere le proprie tracce.

La denuncia alla questura di Aosta è giunta solo ore dopo. La polizia invita quindi i cittadini, soprattutto se anziani, a diffidare delle persone che vogliono coinvolgerli in situazioni analoghe e a chiamare il 112 per segnalare qualunque anomalia.