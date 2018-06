Uv,Pastoret in prorogatio fino a ottobre

Il presidente dimissionario dell'Union valdotaine, Ennio Pastoret, resterà alla guida del movimento in regime di prorogatio fino al congresso di ottobre.

Lo ha deciso il Conseil fédéral, che ha anche costituito un gruppo di lavoro per preparare l'assise: ne fanno parte due sindaci, due consiglieri regionali, un iscritto per ciascuna Unité nominato dalle sezioni e un iscritto di Aosta nominato dalle sezioni.