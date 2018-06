Migranti, presidio Aosta contro Governo

"Dal governo un comportamento incivile che non tiene conto delle vite umane. Mobilitarsi e reagire è il dovere di chi crede in una cultura solidale": è lo slogan del presidio promosso "per esprimere la ferma contrapposizione all'operato del governo" in programma domani in piazza Chanoux a partire dalle 20,30.

"Nemmeno di fronte all'appello dell'Onu che parla di 'imperativo umanitario' - si legge nella presentazione dell'evento - il Ministro Salvini desiste dal riproporre e rafforzare la propria scelta sciagurata di negare lo sbarco alla nave Aquarius, mentre, in queste ore, nuove emergenze si aprono per altri salvataggi effettuati nella notte al largo della Libia, nel Mediterraneo centrale". Il presidio è promosso da varie associazioni, tra cui Arci VdA, Espace Populaire, Libera Vda, Dora Donne in Valle d'Aosta, Scuola di Pace VdA e Emergency.