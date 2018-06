Aosta, nel 2018 1,9 mln per investimenti

La quarta commissione consiliare 'Affari istituzionali' del Comune di Aosta ha espresso parere favorevole a una variazione al bilancio di previsione 2018 da 1,9 milioni di euro, che andranno a beneficio di interventi previsti dagli assessorati all'Ambiente e ai Lavori pubblici.

Fondi per investimenti (usati, tra l'altro, per scuole, strade, fognature) derivanti dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017, che ammonta a 27 milioni di euro, "il più alto di sempre", ha spiegato l'assessore alle Finanze, Carlo Marzi. "Ci sono - ha aggiunto - tutta una serie di risparmi fatti per dare la possibilità di avere dei fondi per poter intervenire nella seconda parte dell'anno. Inoltre si sta facendo fronte ai fondi previsti dalla legge. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di contenimento delle spese che abbiamo dovuto fare negli ultimi anni". Hanno votato a favore Antonio Crea (Pd), Sara Favre (Uv), Jeannette Migliorin (Stella Alpina); contrari Carola Carpinello (L'Altra Vda) e Andrea Manfrin (Lega).