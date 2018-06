Bolognini nominato presidente Mont Avic

Il geologo Davide Bolognini è stato nominato per il quinquennio 2018-2023 presidente del Parco naturale del Mont Avic. Il decreto di nomina è stato siglato oggi dal presidente della Regione, Laurent Viérin. Bolognini sostituisce l'architetto Corrado Binel. Nel consiglio di amministrazione del parco sono stati nominati anche Santa Tutino, dirigente della Struttura regionale competente in materia di aree protette, Alice Chanoux quale rappresentante dei Comuni di Champdepraz e Champorcher, Dennis Brunod, rappresentante dei proprietari inclusi nell'area del Parco e Marcello Dondeynaz in rappresentanza delle Associazioni ambientaliste.



"Con questo decreto - dichiara il presidente Laurent Viérin - e dopo il percorso di concertazione con i Comuni, i territori interessati e le associazioni ambientaliste, si conclude l'iter di composizione del Consiglio di Amministrazione del Parco naturale del Mont Avic".