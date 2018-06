Morgex punta a turismo per famiglie

Un programma di 151 eventi caratterizzerà l'offerta di Morgex da luglio a dicembre 2018, nell'abito del progetto 'Famille à la montagne entre nature et culture', cofinanziato da Interreg Italia-Francia. Rivolti principalmente alle famiglie, gli appuntamenti spaziano dai laboratori di disegno e di burattini, a spettacoli nella vie del borgo, al mercato agricolo a chilometri zero per finire con il festival dello street food. A questi si aggiunge la rassegna 'Morgex: natura e cultura in famiglia', un'intera settimana, dall'8 al 14 luglio, nel corso della quale si svolgeranno passeggiate ed escursioni, laboratori teatrali, musicali, artistici e di scrittura, esperienze sensoriali, incontri con artisti e letterari, letture musicate, trucca- bimbi e cacce al tesoro. "Queste attività e iniziative - dice il sindaco di Morgex, Lorenzo Graziola - sono propedeutiche alla creazione di un pacchetto di offerta per l'accoglienza delle famiglie durante tutto l'anno, quindi non solamente in estate e in inverno".