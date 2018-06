Asiva, Mosso unico candidato presidenza

Marco Mosso è l'unico candidato alla presidenza dell'Associazione valdostana sport invernali. I termini per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio direttivo del Comitato sono scaduti oggi alle 12.

Dodici sono gli aspiranti tra i consiglieri laici (sette posti): Andrea Arnaldi, Alex Besenval, Mauro Cerise, Manuel Favre, Jean-Pierre Fusinaz, Michele Gaglianone, Alessio Gontier, Roberto Greco, Paolo Nieroz, Livio Rey, Massimo Viganò, Roberta Zoccarato. Due sono invece i candidati per altrettanti posti negli atleti (Massimo Martini e Micol Murachelli) e due i candidati per un solo posto tra i tecnici (Ottavio Bieller e Umberto Fosson). L'assemblea ordinaria elettiva del Comitato Asiva è fissata il 23 giugno, alle 15, nel salone del palazzo regionale, ad Aosta.