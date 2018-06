Operaio ferito da palanchino a Gressoney

Un operaio di 49 anni è rimasto ferito oggi in località Stafal di Gressoney-La-Trinité ed è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Umberto Parini di Aosta. L'uomo è stato ferito al collo e al volto da un palanchino in metallo e ha riportato una ferita profonda e un trauma facciale. Sono in corso gli accertamenti diagnostici.