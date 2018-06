Strada V. Veny riapre prossima settimana

(ANSA) - AOSTA, 6 GIU - Dopo la chiusura per il cedimento di un muro di sostegno, la strada per la Val Veny sarà riaperta entro giovedì 14 giugno prossimo per il solo traffico leggero e a senso unico alternato. Lo comunica il Comune di Courmayeur che ha in programma lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra il santuario di Notre Dame de la Guérison e la località Plan Ponquet.