Cultura e natura per estate a Courmayeur

(ANSA) - COURMAYEUR (AOSTA), 6 GIU - Cultura e natura sono i temi intorno ai quali si sviluppa il programma turistico estivo di Courmayeur. Presentato agli organi di informazione, il cartellone va da giugno a ottobre, periodo nel quale sono in crescita le presenze (soprattutto grazie alla componente straniera) negli ultimi cinque anni. Tra i 'top events' ci sono la mostra sui Menù delle montagne (30 giugno-2 settembre), la rassegna Courmayeur in danza (7-14 luglio), il festival di fotografia Pho-Bo (26-28 luglio), gli spettacoli del Cirko Vertigo (2-4 agosto), la manifestazione Scienze in vetta (23-26 agosto), il mercato contadino Lo Matson (2 settembre), la gara di ultratrail Utmb (31 agosto-2 settembre) e il Black saturday (22 e 23 settembre).

"E' un programma ricco e variegato - ha commentato il sindaco Stefano Miserocchi - con un forte radicamento sul territorio".

Spiccano tra i protagonisti gli olimpionici Federica Brignone, Federico Pellegrino e Arianna Fontana, l'astronauta Maurizio Cheli, l'influencer Riccardo Pozzoli.