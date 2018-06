M5S Vda, volere del popolo ha prevalso

"Finalmente la democrazia e il volere del popolo hanno prevalso sugli interessi delle agenzie di rating e della Banca Centrale Europea. Finalmente abbiamo un governo votato dal popolo e non uno tecnico non voluto neanche dalle camere". Lo scrivono, in una nota, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle (Luciano Mossa, Luigi Vesan, Maria Luisa Russo e Manuela Nasso) commentando l'evoluzione delle trattative per la formazione di un nuovo governo.

"Finalmente possiamo occuparci delle persone in difficoltà, mettere mano alla legge Fornero ed eliminare tutta quella burocrazia che ha bloccato la crescita delle piccole e medie imprese. Finalmente possiamo far sentire la nostra voce in Europa e rivedere tutti i trattati internazionali senza più doverci svendere agli Stati pre-potenti come hanno fatto i nostri precedenti governi tecnici e non" aggiungono.