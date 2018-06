Consiglio si dedica ad Aosta future camp

Il Consiglio comunale della città di Aosta è stato convocato in seduta straordinaria per giovedì prossimo 7 giugno, dalle 9 alle 12: all'ordine del giorno della seduta tematica è iscritto un unico punto, "Aosta Future camp.

L'Hackathon Aosta Città connessa". Il programma della seduta sarà: in apertura di seduta prenderà la parola il Alessandro Cavaliere Alessandro, dalle 9 alle 11 presentazione dei progetti attraverso la proiezione di slides, dalle 11 alle 12 dibattito generale.