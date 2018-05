Staffetta Polizia per ricordare vittime

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Una staffetta in bici in ricordo dei poliziotti vittime del terrorismo e della criminalità è stata organizzata dal sindacato Sap con partenza da Aosta e arrivo a Torino, alla Questura, dove hanno o partecipanti hanno deposto una corona di fiori, davanti alla lapide dei caduti. "Molto spesso sembra ci sia il tentativo di confondere i volti dei carnefici con quelli delle vittime - dice Carmine Grassi, vicario del Questore - Per questo è importante rimarcare, anche a distanza di anni, chi si è schierato dalla parte dello Stato, chi ha fatto un sacrificio consapevole. Nei loro confronti abbiamo un grosso debito di onore e riconoscenza".

Antonio Perna, segretario provinciale del Sap, aggiunge: "la memoria è un'eredità che passa di padre in figlio e noi non dobbiamo dimenticare chi ha dato la vita per un'Italia così grande e per rassicurare e dare sicurezza a tutti gli italiani".