Peinetti, mai influenze da Rollandin

"Non ho mai subito influenze da parte di Rollandin". Lo ha detto il medico Flavio Peinetti, direttore della struttura complessa e del dipartimento cardio-toraco-vascolare e delle chirurgie specialistiche dell'Usl, in una conferenza stampa convocata per fornire la sua versione in merito all'inchiesta giudiziaria su un giro di corruzione in Valle d'Aosta.

In merito ad una riunione nella sede dell'Union valdotaine, ha spiegato che "si è trattato di un incontro della Commission santé del movimento per elaborare degli emendamenti all'atto aziendale, per noi molto importanti, che sono poi stati respinti". "Nessuno di questi emendamenti - ha aggiunto - era riconducibile al mio interesse personale. Non è stata un'operazione per favorire qualcuno". Peinetti si è poi detto "allibito per le dichiarazioni dell'allora direttore generale dell'Usl Rubbo, non mi ci riconosco, a me non ha mai detto nulla, sono illazioni prive di fondamento, mai fatto pressioni su di lui ma c'era solo una normale dialettica".