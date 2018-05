Rollandin rinuncia commissione politica

Augusto Rollandin non farà parte della commissione politica dell'Union valdotaine che nei prossimi giorni avvierà gli incontri per la formazione del nuovo governo regionale. La stessa commissione sarà composta da Ennio Pastoret (presidente Uv), Marco Sucquet (vicepresidente), dal senatore Albert Lanièce, e dai consiglieri Emily Rini e Renzo Testolin. "Nel momento in cui stanno per iniziare le consultazioni per cercare di costruire una maggioranza per governare la nostra regione 'autonoma' - ha detto Rollandin - credo importante che non ci siano incomprensioni e per questo ritengo utile e preferibile di non partecipare agli incontri".