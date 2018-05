Cva acquisisce parco eolico Pontedera

(ANSA) - AOSTA, 24 MAG - La Compagnia valdostana delle acque (Cva) ha acquisito il parco eolico di Pontedera (Pisa) da Electrawinds Pontedera. L'impianto, con una capacità installata di 8MW, è stato progettato, realizzato e allacciato nel 2008 e, fa sapere Cva, "grazie ai quattro aerogeneratori Enercon modello E82, è in grado di produrre circa 10GWh annui, pari al fabbisogno energetico di più di 3.000 famiglie, evitando l'immissione in atmosfera di oltre 2.500 tonnellate/anno di CO2". Con questa acquisizione il Gruppo Cva, spiega Enrico De Girolamo, amministratore delegato, "consolida il proprio sviluppo nell'ambito della generazione eolica, che raggiunge ora i 120MW di capacità installata per un totale di oltre 250 milioni di kWh di produzione, e prosegue nel suo percorso di crescita e di diversificazione nella produzione di energia rinnovabile, coerentemente con quanto previsto nel piano industriale. Con la sua contenuta capacità installata il parco ha le caratteristiche migliori per esplorare opportunità di repowering".