Regionali Val D'Aosta: Union valdotaine in testa, exploit Lega

Exploit della Lega alle regionali della Valle d'Aosta con un balzo del 17,1% che la porterebbe in Consiglio regionale dopo 20 anni di assenza, mentre l'Union valdotaine rimane la prima forza politica con il 20,6%, quasi il 13 per cento di cinque anni fa. Questi i primi dati parziali e non ufficiali delle consultazioni valdostane, acquisiti dall'Ansa in 3 poli di scrutinio su 4.

Il nuovo sistema di spoglio centralizzato, introdotto per una maggiore garanzia di segretezza del voto, sta rallentando il flusso dei dati ufficiali. La terza forza è l'Union valdotaine progressiste con l'11,2%. Seguono Alpe e M5s (10,1%), Stella Alpina-Pnv (9,2%), Impegno civico (7,6%), Mouv' (6,2%), Partito democratico (4,7%) e Centro destra (2,7%).