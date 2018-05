Uvp, goffo tentativo confondere fatti

"In merito alle pittoresche ricostruzioni di questi giorni, che tendono a dare una interpretazione bizzarra a fatti noti, facendo intendere che altri avrebbero condizionato le nostra scelte" l'Union valdotaine progressiste "tiene a ribadire con forza alcuni concetti , che per noi sono punti fermi, denunciando questo goffo tentativo di confondere i fatti, a pochi giorni dal voto".

E' quanto si legge in una nota inviata dal Movimento autonomista valdostano, nella quale sostiene che "la nascita del Governo a presidenza Laurent Viérin ha avuto come pregiudiziale una ferma richiesta di rinnovamento che ha di fatto evitato il ritorno di qualcuno nell'assumere qualsiasi tipo di incarico, mettendo da parte proprio chi aveva incarnato la degenerazione del sistema che l'Uvp denunciò 5 anni fa, con scelte coraggiose.

Fa quindi specie che si utilizzino interpretazioni di qualcuno, facendole passare come fatti". "Nel riportare lo sfogo telefonico di chi si lamenta sulla conduzione della presidenza Uvp - prosegue la nota - non si fa che confermare il fatto che questa viene criticata proprio perché evidentemente non condizionabile".