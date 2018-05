La Saxe, chiesta archiviazione Rollandin

La procura di Aosta ha chiesto l'archiviazione per l'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, accusato di truffa e falso nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione del vallo di La Saxe, costruito in via d'urgenza nel 2014, con l'intervento della protezione civile nazionale, per proteggere da una frana i villaggi di La Palud e Entreves, a Courmayeur. Il pm Carlo Introvigne ha chiesto l'archiviazione anche per i dirigenti regionali Raffaele Rocco, commissario delegato per l'emergenza, e Valerio Segor, che dovevano rispondere di truffa e turbativa d'asta. Per entrambi è stato aperto un nuovo procedimento per malversazione. Per l'accusa di turbativa d'asta è stata archiviata la posizione dei rappresentanti delle imprese che si sono aggiudicate i lavori: Nazareno Fazari di Aosta, Enrico Giamminuti di Courmayeur, Giovanni Enrico Vigna di Quincinetto e Giulio Grosjacques di Brusson. Resta in piedi il procedimento a carico di Segor e due geometri per abuso d'ufficio e esercizio abusivo di professione.