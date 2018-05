Guasto Aiguille Midi, turisti evacuati

A causa di un guasto tecnico all'impianto di risalita è in corso l'evacuazione di un centinaio di persone che erano salite in funivia all'Aiguille du Midi, sul versante francese del Monte Bianco. Secondo quanto riferito dal Peloton d'haute montagne di Chamonix, è stato interrotto il collegamento funiviario in salita e la cabina sta riportando a valle i turisti "in sicurezza".