Soldi in presidenza Vda,proroga indagini

La procura di Aosta ha chiesto al gip la proroga delle indagini sul presunto ritrovamento di 25 mila euro in contanti nella scrivania dell'ufficio del presidente della Regione, segnalato alla polizia il 22 giugno 2017 dall'allora governatore Pierluigi Marquis. Con lui sono indagati per concorso in calunnia Donatello Trevisan, all'epoca suo segretario particolare, e l'ex presidente del Consiglio regionale Marco Viérin. Lo ha appreso l'ANSA dalle difese. La richiesta di proroga è dettata dalla necessità di analizzare le migliaia di file scaricati da computer, tablet e telefonini sequestrati agli indagati il 10 ottobre. In quei giorni era emersa l'ipotesi degli inquirenti: i 25 mila euro sarebbero stati messi nell'ufficio dopo il 10 marzo, data dell'insediamento di Marquis, e dunque avrebbero potuto essere un "pacchetto preconfezionato" ai danni del suo predecessore, Augusto Rollandin. Con il denaro era stata consegnata alla polizia anche altra documentazione, tra cui una tessera bancaria in uso a Rollandin.