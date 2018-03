Casinò, Rini e Marguerettaz da pm

Gli assessori regionali Emily Rini e Aurelio Marguerettaz sono stati sentiti oggi pomeriggio dal pm Eugenia Menichetti come "persone informate sui fatti" nell'ambito dell'inchiesta sui fondi elargiti dalla Regione al Casinò di Saint-Vincent. Ad entrambi - secondo quanto appreso dall'ANSA - sono state chieste informazioni in merito alle delibere e agli atti che hanno portato l'esecutivo a finanziare la casa da gioco mentre stava attraversando una grave crisi economica. Nei giorni scorsi erano stati sentiti anche gli ex consiglieri regionali ex M5S, Stefano Ferrero e Roberto Cognetta, su un nuovo filone che riguarda i lavori di ristrutturazione del Grand Hotel Billia e del Casinò, e l'ex assessore regionale al bilancio, Albert Chatrian (Alpe).



Il 7 febbraio scorso la procura ha chiuso la prima parte dell'inchiesta, condotta dalla guardia di finanza. Otto gli indagati: gli ex amministratori Luca Frigerio e Lorenzo Sommo, i membri del collegio sindacale Fabrizio Brunello, Jean Paul Zanini, Laura Filetti e i tre ex assessori regionali al Bilancio Augusto Rollandin (lo fu ad interim), Mauro Baccega ed Ego Perron. Per tutti l'ipotesi di reato è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata e in concorso. Per i due ex amministratori e i tre sindaci c'è anche il concorso in falso in bilancio continuato.