Alluvioni, ok bozza accordo tra regioni

"Istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni": è l'obiettivo della bozza di accordo che la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato e che coinvolge anche l'Autorità di Bacino distrettuale del Po, il Dipartimento della Protezione civile, le Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Marche e la Provincia Autonoma di Trento.

L'intesa è finalizzata al coordinamento delle attività di alimentazione della piattaforma FloodCat (Flood Catalogue) per la costruzione del catalogo nazionale degli eventi alluvionali.

Le strutture regionali competenti per le varie attività sono il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio e il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.