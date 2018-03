Il 31 marzo torna la Cervino Nordic Rush

Argento olimpico ai Giochi di Pyeongchang, Federico Pellegrino è la 'stella' della terza edizione della Cervino Nordic Rush. La gara sprint di fondo si svolgerà il 31 marzo nel centro della località turistica valdostana e costituisce il classico appuntamento di chiusura della stagione agonistica.

Gli atleti si sfideranno in via Carrel, su una distanza di 150 metri, con una formula a eliminazione diretta e finale al meglio delle due vittorie. I professionisti scenderanno in pista dalle 16,30, prima di loro toccherà ai giovani e agli amatori.

"La Cervino Nordic Rush - sottolinea Stefano Carrel, presidente del Club de Ski Valtournenche - arriva nel momento ideale dell'anno per celebrare il nostro campione. E' bello e importante, per i ragazzi degli sci club valdostani, poterlo vedere da vicino, festeggiarlo e trarre energie positive per la loro attività agonistica e per la salute dell'intero movimento dello sci nordico".