Epav attacca, risolvere problema Aosta

(ANSA) - AOSTA, 17 MAR - "Alla luce dell'attuale scenario politico regionale è quanto mai prioritario giungere ad una rapida soluzione di alcune contraddizioni ancora sospese" come "al comune di Aosta dove si deve dare pari dignità alle forze presenti nella maggioranza". E' quanto si legge nel documento finale dell'assemblea regionale di Edelweiss Popolare Autonomista Valdostana (Epav), riunitasi per una valutazione generale degli ultimi avvenimenti della politica regionale.

Riguardo alle alleanze elettorali, "il movimento ribadisce la validità dell'appartenenza all'alleanza della lista Vallée d'Aoste, esprimendo la volontà di continuare a lavorare a fianco dell'alleanza autonomista, federalista e progressista, in coerenza con quanto fatto fino ad ora, fermo restando la necessità di doversi confrontare con gli alleati al fine di definire una strategia condivisa".