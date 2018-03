Violenza donne, marito allontanato

Per il reato di maltrattamenti in famiglia, la polizia ha eseguito nei confronti di un cittadino italiano residente in Valle d'Aosta una ordinanza di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese.

"L'uomo - fa sapere la questura - oltre ad essersi reso responsabile di episodi di maltrattamento nei confronti della moglie e dei figli, aveva assunto un atteggiamento di ossessiva gelosia, fino a picchiare la donna in più occasioni". Ha poi aggravato "la sua condotta con reiterate minacce rivolte" agli altri componenti della famiglia.

Di conseguenza "il fondato timore per la propria incolumità e per quella dei figli, ha cagionato nella vittima un profondo stato di paura che l'ha portata a chiedere aiuto alla polizia".

Dopo la denuncia dei fatti, "è stata assicurata l'incolumità della donna e le indagini, condotte dalla squadra mobile, hanno permesso di raccogliere gli elementi di prova che hanno portato all'adozione della misura cautelare".