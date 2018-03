Giornate Fai, apre Castello Aymavilles

(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - Sarà il castello di Aymavilles, fortezza e elegante residenza signorile, il protagonista in Valle d'Aosta delle Giornate di primavera Fai, in programma il 24 e il 25 marzo prossimi. Il monumento sarà aperto al pubblico con visite guidate, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30 (prenotabili dal 19 al 23 marzo al numero 3483976575). Divenuto di proprietà regionale a partire dal 1970, il castello di Aymavilles è destinato ad ospitare la ricca collezione dell'Accademia di Sant'Anselmo di Aosta. L'ultimo discendente della famiglia Challant ad abitare il castello a metà dell'ottocento è stato Vittorio Cacherano Osasco della Rocca-Challant. Le visite, accompagnate dal Quartetto di clarinetti Ebony dell'Istituto Musicale di Aosta, saranno condotte dal personale interno della Soprintendenza per i beni e le attività culturali e dai giovani ciceroni" del Liceo classico di Aosta.