Bizzotto (Uil), Vda addio isola felice

Addio 'isola felice', la Valle d'Aosta "si è adeguata alla media nazionale in fatto di povertà". L'allarme è stato lanciato oggi dal segretario della Uil Valle d'Aosta Ramira Bizzotto, in apertura del 17/o congresso regionale del sindacato.



"La nostra regione - ha aggiunto Bizzotto - ha visto allontanare sempre di più l'immagine che dava di sé dove la popolazione viveva agiatamente non solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo". Secondo Bizzotto è necessario "investire nella ricerca, premiare e incentivare l'innovazione e la progettualità giovanile al fine di ampliare le opportunità di lavoro".



Tra le criticità economiche e sociali, Bizzotto ha indicato quella dell'edilizia che "fa fatica a ripartire, oggi in Valle d'Aosta il settore edile è come gli altri, perché la crisi economica ha colpito tutti nessuno escluso, basti pensare che solo nella città di Aosta hanno chiuso anche 88 esercizi commerciali". E ha citato anche le "infrastrutture" e il "casinò".



Uil: Ramira Bizzotto confermata segretario regionale - Ramira Bizzotto è stata confermata segretario generale della Uil Valle d'Aosta. L'elezione si è svolta oggi a conclusione del congresso. La segreteria è composta da Gabriele Noto (segretario organizzativo), Cosimo Mangiardi, Carmelo Polito, Renato Bizzotto e Giovanna Frison (tesoriere). All'assise ha preso parte il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo.