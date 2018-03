Alpe si presenterà da sola a regionali

Alpe rinuncia alla coalizione e decide di presentarsi da sola alle prossime elezioni regionali del 20 maggio. Lo ha annunciato il movimento in un comunicato stampa. "Autonomia, Libertà, Partecipazione e Ecologia, oggi più che mai, devono ritornare ad essere la guida della politica valdostana. In questo senso - si legge nella nota - il direttivo ha deciso che il movimento correrà da solo alle prossime regionali senza alcuna coalizione". Senza "rinnegare il lavoro svolto nell'ultimo anno assieme ai nostri alleati" Alpe vuole "presentare in maniera distinta le idee e le persone al giudizio dei valdostani. Idee e persone per un autonomismo responsabile moderno e sano".