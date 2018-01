Rav, tariffe invariate per residenti Vda

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha accolto la richiesta inoltrata da Rav spa - società che gestisce la tratta autostradale Aosta-Courmayeur - autorizzando fino al prossimo 30 giugno 2018 "a modificare le agevolazioni vigenti a favore dei pendolari/residenti dotati di Telepass, incrementando lo sconto in misura tale da lasciare inalterata la relativa tariffa chilometrica applicata fino al 31 dicembre 2017". Lo ha comunicato, in una nota, la Rav. Il provvedimento si applica ai transiti effettuati a partire dal primo gennaio 2018.

Viérin, chiesto incontro per ridiscutere tariffe - Il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Laurent Viérin, ha chiesto un incontro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per porre la questione degli aumenti delle tariffe autostradali nel suo insieme e la revisione del piano tariffario al fine di "addivenire ad una soluzione strutturale che possa anche tenere in conto delle esigenze di tutta la comunità compresa la componente turistica". E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione regionale nella quale Viérin "esprime soddisfazione per l'accoglimento da parte del Ministero della richiesta concordata e condivisa tra Rav e Regione, in cui veniva chiesto l'annullamento degli aumenti a carico dei pendolari/residenti valdostani sul tratto Aosta-Monte Bianco che aderiscono al sistema di agevolazioni avviato per i possessori di Telepass".