'Finisci come quelle in tv', condannato

Il giudice Marco Tornatore ha condannato a tre anni di reclusione Omar Castagno, 48 anni, originario di Venaria Reale (Torino). Era imputato di maltrattamenti in famiglia e violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della ex convivente, alla quale dovrà risarcire 15 mila euro.

I fatti tra il 2016 e il 2017, a Morgex, dove la coppia viveva. "Minacce, ingiurie, pressioni erano quasi quotidiane e sicuramente invasive, con particolare portata coercitiva. Quel 'Ti spacco le ossa' è una frase che detta due volte non rileva, ma ripetuta più volte in contesto di maltrattamenti assume rilevanza", ha detto il pm Luca Ceccanti. In aula ha testimoniato anche il maresciallo dell'Arma che ha seguito il caso, secondo il quale Castagno aveva detto alla donna: "Se ti rivolgi ai carabinieri o all'avvocato, fai la stessa fine di quelle che si sentono in televisione". Per l'avvocato difensore, Ascanio Donadio, invece, "siamo di fronte a due controparti, che stavano discutendo una separazione".