Vento forte e pericolo valanghe in Vda

Un avviso di criticità è stato emesso per oggi e domani dal Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta. L'allerta riguarda "venti intensi a tutte le quote, in forma di foehn anche intenso e rafficato nelle valli", ma anche il pericolo valanghe: "Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) - si legge nel bollettino - saranno prevalentemente localizzati in zone non antropizzate, oppure potranno essere fenomeni già noti alla comunità, con un'elevata frequenza di accadimento. Non si escludono fenomeni di piccole dimensioni che possano comunque interferire con le infrastrutture". Sono inoltre previste nevicate fino a circa 25/35 centimetri a 1500 metri di quota, circa 10 centimetri a quote inferiori e con una quota della neve in calo a circa 800 metri domani".