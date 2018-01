Tar, ok pannelli pubblicitari Courmayeur

L'immobile di piazzale Monte Bianco, a Courmayeur, può accogliere i due pannelli pubblicitari di cui il Comune aveva ordinato la rimozione.

Il Tar della Valle d'Aosta ha infatti accolto il ricorso di due società - Spazio Immagine s.r.l. e Grupo Adma Marketing Advertising s.r.l - contro il Comune. Lo Sportello unico degli enti locali e l'ufficio tecnico, infatti, avevano avviato procedimenti amministrativi nel maggio e nel giugno 2017 per abuso edilizio e disposto la rimozione dei pannelli posti a copertura dei ponteggi "in quanto i messaggi pubblicitari su di essi apposti sono stati modificati in assenza di autorizzazione paesaggistica". I giudici amministrativi di primo grado invece hanno stabilito che "i titoli autorizzatori" concessi a fine 2015 dal Comune, "consentendo alle richiedenti di sostituire i teli scenografici" raffiguranti il Monte Bianco "con generici teli pubblicitari" lasciano "piena facoltà alle istanti di apportare modifiche ai messaggi pubblicitari stessi". E' "palese è dunque la illegittimità dei due provvedimenti di rimozione".