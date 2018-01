Autostrade, stop aumenti a residenti

Ai residenti in Valle d'Aosta e non saranno applicati gli aumenti tariffari introdotti dal primo gennaio di quest'anno sulla tratta autostradale Aosta-Monte Bianco.



E' questa un'ipotesi, individuata in accordo con i soci privati della società Rav, partecipata dalla Regione, che è stata ora sottoposta al vaglio del Ministero dei trasporti. "La soluzione è stata studiata tecnicamente dalla società - ha riferito il presidente della Regione, Laurent Viérin - e porterà al 67 per cento lo sconto ai residenti, ovviamente in possesso del telepass".



Lo scheda è stato esaminato oggi durante una riunione con i cinque sindaci della Valdigne nella quale è anche emersa "una disponibilità del territorio ad aprire un casello a Morgex, ciò risolverebbe il problema di dover pagare l'intera tratta anche se si esce prima", ha aggiunto Viérin.