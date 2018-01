Di Maio, M5S non lascerà paese nel caos

(ANSA) - AOSTA, 14 GEN - Il 4 marzo "potrebbero esserci due scenari per il Movimento Cinque Stelle. Uno è quello di aver raggiunto il 40 per cento e, quindi, di poter governare da soli.

Ma se dovessimo aver raggiunto meno, dovremo fare un appello pubblico a tutte le forze politiche presenti in Parlamento per dare un governo a questo Paese". Lo afferma il candidato premier Cinque Stelle, Luigi Di Maio, ad Aosta. "Non vogliamo restare nell'angolo - aggiunge - non vogliamo lasciare il Paese nel caos".

"Non è una bellissima legge elettorale - ha spiegato Di Maio ad Aosta - noi non l'abbiamo voluta, ma tant'è, se questa legge crea delle incertezze, delle instabilità nel nostro Paese, è bene anche che una forza politica come la nostra si prende la responsabilità di dare stabilità a questo Paese".