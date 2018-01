Scuola, dal 15 gennaio iscrizioni online

Dalle 8 del 15 gennaio alle 20 del 10 febbraio dovranno essere presentate le domande di iscrizione a scuola. Lo ha comunicato l'assessorato regionale all'istruzione. "Per tutte le classi iniziali della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, anche paritarie, le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online" è precisato in una nota. Inoltre, "come lo scorso anno possono essere effettuate online anche le iscrizioni al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione".

Per ogni informazione dettagliata sulle modalità di iscrizione online, è possibile consultare il sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta all'indirizzo http://www.regione.vda.it/pressevda/Eventi/scuola_online_i.aspx.