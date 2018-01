Uv, verso nomina Rollandin a capogruppo

Dopo che l'assessore regionale Aurelio Marguerettaz ha dato oggi le dimissioni da vice capogruppo dell'Union Valdotaine, si va verso la nomina dell'ex presidente della Regione, Augusto Rollandin, al vertice del gruppo unionista in Consiglio. L'avvicendamento fa seguito alla sospensione dell'ex capogruppo Ego Perron dalla carica di consigliere regionale, ai sensi della legge Severino. Nel prossimo consiglio regionale, convocato per domani, sono inoltre attese l'elezione del presidente del Consiglio Valle, per cui è designato l'unionista Joel Farcoz e la nomina dell'assessore regionale al bilancio Renzo Testolin (Uv).



Passo indietro con polemica di David Follien - "Avevo dato la disponibilità a fare il capogruppo dell'Union Valdotaine, ma di fronte all'interesse manifestato da Augusto Rollandin ho deciso di fare un passo indietro, considerate l'esperienza e lo spessore politico del collega. Ora coloro che fanno parte del cerchio magico e che hanno perso il sonno all'idea che io potessi fare il capogruppo entrando negli organismi di vertice del movimento potranno stare tranquilli". Lo dichiara il consigliere regionale dell'Uv, David Follien, spiegando la sua rinuncia anche a fare il vice capogruppo.



"Per il futuro mi chiedo se ci sia la disponibilità di fare autocritica da parte dei vertici del movimento: anche se tardiva, è infatti necessaria una riflessione sulla gestione dell'Union Valdotaine, i cui risultati negativi sono sotto gli occhi di tutti; io sono disponibile a prendere la mia parte di responsabilità". "Sarebbe interessante - aggiunge Follien - capire se si considerano gli eletti del movimento una risorsa oppure un problema e se c'è la volontà di valorizzare le sensibilità differenti del gruppo, lo dico da unionista storico e leale all'interesse del movimento che è quello di vincere le prossime elezioni regionali e politiche".