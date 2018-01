Valanga su strada, anche Cogne è isolata

Una valanga è caduta nel pomeriggio sulla strada regionale di Cogne, poco prima del capoluogo, in Valle d'Aosta. La massa di neve è scesa all'altezza della frazione di Epinel. La strada regionale è stata chiusa e la località turistica valdostana è attualmente isolata. Sono in corso le operazioni, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, per rimuovere la valanga dalla sede stradale.

La massa di neve che ha coperto la strada regionale per Cogne è alta 7-8 metri ed ha una lunghezza di 15 metri. Sono in corso le operazioni di sgombero. "Contiamo entro un'ora e mezza di creare un varco per consentire il deflusso di coloro che devono scendere a valle e la salita delle auto dirette a Cogne - ha spiegato l'assessore comunale Andrea Celesia - dopodiché la strada sarà nuovamente chiusa per tutta la notte considerato il pericolo che incombe dai pendii sovrastanti, ancora carichi di neve".





Anche il comune di Valsavarenche, località del versante valdostano del Parco del Gran Paradiso, è isolato a causa del maltempo. Lo ha riferito all'ANSA il sindaco Giuseppe Dupont. "Abbiamo deciso di chiudere la strada regionale per precauzione a causa del pericolo valanghe - ha spiegato il primo cittadino del comune di 150 residenti - domani mattina faremo ulteriori valutazioni". Interrotti anche i collegamenti con la valle di Rhemes (Rhemes-Saint-Gerge e Rhemes-Notre-Dame).

Nella serara di lunedì è inoltre prevista la chiusura della strada regionale che conduce a Valgrisenche, altro paese dell'alta valle d'Aosta interessato nelle ultime ore da un'abbondante nevicata.