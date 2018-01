Stato-Regione, Morando tratta a Aosta

Si è svolto nella tarda mattinata di oggi a Palazzo regionale un incontro tra il vice ministro dell'Economia, Enrico Morando, il presidente della Regione, Laurent Viérin, alcuni componenti della Giunta, il senatore Albert Lanièce e il presidente della seconda commissione, Renzo Testolin. Nella riunione, durata circa 40 minuti, si è parlato dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta dopo l'approvazione dell'emendamento alla manovra finanziaria statale che ha creato malumori e preoccupazioni tra gli amministratori valdostani. Tra i temi affrontati, il contenzioso sul contributo chiesto dallo Stato per il 2018 e l'ipotesi di un accordo quadro per la definizione dei rapporti futuri.



Regioni: Morando, legge bilancio passo avanti Valle d'Aosta - "Nella legge di bilancio il tema del contenzioso aperto tra lo Stato centrale e Regione Valle d'Aosta è stato affrontato a mio parere assai seriamente, nel senso che nel medio periodo lo Stato centrale ha riconosciuto che il contributo richiesto al consolidamento fiscale da parte della Valle d'Aosta è stato troppo grande e quindi c'è un problema di recupero; attuando la sentenza della Corte Costituzionale, la legge di bilancio in vigore prevede che al 2020 questo recupero sia pressoché totale e io penso che questo in Valle d'Aosta sia stato un po' sottovalutato, se mi posso permettere, questo è un passo avanti enorme per la Valle d'Aosta". Lo ha detto il vice ministro dell'economia, Enrico Morando, dopo un incontro avuto oggi ad Aosta con il presidente della Regione, Laurent Viérin e con il senatore Albert Lanièce.



"Naturalmente - ha aggiunto Morando - è rimasto aperto un problema che riguarda il 2018, un anno nel quale la difficoltà di trovare le risorse necessarie ci ha indotto ad una soluzione che non è di piena soddisfazione della Regione Valle d'Aosta. Sono venuto a discutere con il presidente di come affrontare questo ulteriore problema, ma in un contesto in cui il problema di tipo strategico è risolto, quindi in un contesto positivo e abbiamo fatto delle ipotesi". Sullo sfondo dei rapporti tra Valle d'Aosta e Stato c'è un'ipotesi di accordo finanziario quadro: "Proprio la scelta della legge di bilancio di risolvere il problema nel medio periodo - ha spiegato Morando - crea le condizioni favorevoli per il superamento del contenzioso".