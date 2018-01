Rini,Governo trovi soluzione per maestri

La Regione Valle d'Aosta solleciterà il Governo a risolvere il problema dei diplomati magistrali coinvolti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha determinato l'inibizione all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell'infanzia di coloro che hanno sostenuto l'esame di maturità magistrale prima dell'anno scolastico 2001/2002. E' quanto è emerso oggi durante un incontro tra il presedente della Regione, Laurent Viérin, l'assessore all'istruzione e cultura, Emily Rini e una delegazione di insegnanti.

"Comprendiamo la criticità della questione che in Valle d'Aosta riguarda un centinaio di docenti - ha detto l'assessore Emily Rini- . Siamo davanti a una sentenza che può incidere sulla continuità di insegnamento. E' per questo stiamo valutando le azioni da mettere in atto".

L'impegno, riferisce ancora Rini, "è di sollecitare il Governo nazionale, inizialmente attraverso una lettera al Ministro, affinché proceda al più presto per attivare ogni soluzione che garantisca sia i docenti sia le famiglie e gli alunni nel loro diritto alla continuità didattica, nonché possa essere un ulteriore tassello per la soluzione dei problemi del precariato storico che affliggono ormai da decenni la scuola". "Anche su richiesta degli insegnanti, - riferisce il presidente Viérin - porteremo la questione in Consiglio regionale, attraverso una risoluzione, al fine di portare questo argomento all'attenzione di tutte le forze politiche, sociali e sindacali e di tutte le sensibilità presenti in Consiglio regionale". "Sarà inoltre nostro impegno - aggiunge - arrivare con la questione al tavolo della Conferenza Stato-Regioni". Secondo Viérin "la procedura di un corso ad hoc per i precari storici abilitati e iscritti nelle graduatorie di istituto, siano essi laureati in Scienze della formazione primaria o Diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/200, è l'epilogo più idoneo".