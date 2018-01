Sci, Shiffrin in testa slalom Kranjska

(ANSA) - Kranjska gora (Slovenia), 7 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin in 51.44 e' nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Kranjska Gora. Seguono la svedese Frida Hansdotter in 52.91 e la svizzera Wendy Holdener in 53.04.

Sempre in forte ritardo le azzurre con Chiara Costazza come migliore ma 12/a in 54.87 e ben tre secondi e 43 centesimi di distacco da Shiffrin.

Poi, dopo la prova delle prime trenta atlete, ci sono Irene Curtoni al momento 13/a in 54.96 e Manuela Moelgg 18/a in 55.93.

Rispetto al gigante di sabato, un grande freddo notturno ha completamente cambiato stamani la condizioni della pista Podkoren creando un fondo duro e compatto.

Seconda manche alle 12.30 .