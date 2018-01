Sci, Hirscher guida speciale Adelboden

(ANSA) - Adelboden (Svizzera), 7 gen - L'austriaco Marcel Hirscher in 55.78 guida la prima manche dello slalom speciale di cdm di Adelboden. Seguono il suo connazionale Michael Matt in 56.03 e lo svedese Andre Myhrer in 56.22.

Miglior azzurro e' il trentino Stefano Gross, che su questa pista vinse nel 2015 , con l'8/o tempo in 57.30. Poi, dopo la prova dei primi trenta, c'e' Manfred Moelgg 9/o in 57.42. Il veterano della squadra Patrick Thaler - 40 anni e tre figli - con il pettorale 30 e' al momento 23/0 in 59.07 nella gara in cui potrebbe chiudere la sua carriera.

Si gareggia con temperature sopra lo zero e fondo morbido che progressivamente cede. Seconda manche alle 13.30.