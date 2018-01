Casinò, sindacati allerta calo introiti

"Grande preoccupazione" per il calo degli introiti nel 2017 del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent è espressa in un comunicato congiunto dalle segreterie regionali Cgil, Cils, Savt, Snalc e Uil. Dati che confermerebbero, secondo le sigle, "le denunce fatte negli ultimi mesi da parte sindacale sull'andamento aziendale". "Dopo sette mesi dall'approvazione del piano di ristrutturazione aziendale da parte del Consiglio Regionale e cinque mesi dalla sottoscrizione dell'accordo a seguito del referendum tra i lavoratori, - commentano - l'unica cosa realizzata è l'esodo di 51 lavoratori ai sensi della legge Fornero. Per il resto nulla è stato rispettato: dalla riorganizzazione interna alle strategie di rilancio". Da qui un appello alla Regione: "In questa situazione a dir proco preoccupante ci aspettiamo che la proprietà prenda una posizione chiara e determinata sulle strategie finalizzate a garantire un reale futuro alla casa da gioco, che non possono prevedere solo i tagli al costo del personale".