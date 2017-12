Uvp, aprire ampio tavolo su elezioni

"Aprire un tavolo politico che sia il più ampio possibile. Crediamo infatti sia importante aprire in termini inclusivi a tutti quegli autonomisti progressisti di buona volontà che hanno a cuore le sorti della Valle d'Aosta per poter costruire insieme un percorso che ci possa degnamente rappresentare a Roma". Lo scrive, nel messaggio di fine anno, il presidente di Uvp, Elisa Bonin. "Mai come ora - prosegue - è importante riunire le forze, come vuole lo spirito del Rassemblement; non crediamo infatti praticabili altre strade, in particolare quelle che sono improntate alla chiusura a priori a movimenti e persone. Dividere la Comunità di fronte a sfide così grandi per la Valle d'Aosta è un evidente segnale di egoismo politico". "I prossimi giorni - conclude Bonin - ci riveleranno chi è disponibile a mettere al centro della sua azione politica il futuro della nostra Regione, e chi invece vuole utilizzare le elezioni politiche come occasione per contare i propri voti in vista delle prossime elezioni regionali".