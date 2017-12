Sci, gigante Lienz, in testa Rebensburg

(ANSA) - Lienz (Austria) , 29 dic - La tedesca Viktoria Rebensburg in 1.02.76 e' al comando dopo al prima manche dello slalom gigante di cdm di Lienz, ultima gara nel 2017. Alle sue spalle in 1.02.81 c'e' la statunitense Mikaela Shiffrin. Molto bene le azzurre visto che, con distacchi minimi, ci sono Federica Brignone 3/a in 1.02.93 e Sofia Goggia quarta in 1.02.95, come dire che le prime quattro atlete sono racchiuse in soli 19 centesimi di secondo.

Ma e' buono anche l'ottavo tempo di Marta Bassino che, con 1.03.28, ha solo 52 centesimi di ritardo da Rebensburg. Piu' indietro invece Manuela Moelgg, che nei primi tre giganti stagionali era sempre salita sul podio, che ha fermato i cronometri in 1.03.89, al momento 13/a. Irene Curton ha invece realizzato il tempo di 1.04.78.

Si gareggia con condizioni perfette: sole e fondo pista duro.

Seconda manche alle 13,30.