Papa, in vendita casa vacanze in Vda

E' in vendita la casa a Les Combes di Introd che ha ospitato per 10 anni le vacanze estive di Papa Giovanni Paolo secondo e per due anni quelle di Papa Benedetto sedicesimo. La decisione è stata presa dai salesiani, che sono proprietari della struttura. All'origine vi sarebbero difficoltà gestionali che hanno spinto l'istituto religioso a mettere in vendita tutte le case-vacanze che possiede in Valle d'Aosta.