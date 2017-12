Ciclismo, 11-15 luglio torna Giro Vda

Il 55/o Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta per Under 23 si svolgerà dall'11 al 15 luglio prossimi. La prima tappa sarà in Francia con il cronoprologo in salita da Saint-Gervais Mont Blanc a Saint-Nicolas de Veroce. Giovedì 12 luglio si rientrerà in Valle d'Aosta con la frazione che prenderà il via da Rhêmes Saint-Georges e si concluderà, dopo aver scalato anche il "mitico" Colle San Carlo, a Rhêmes Notre Dame. Venerdì 13 è previsto uno sconfinamento in terra piemontese con la tappa Tavagnasco-Quassolo. Sabato 14 luglio è invece in programma la Antagnod-Champoluc prima del gran finale con la tappa Valtournenche-Breuil/Cervinia. "Abbiamo deciso di fermarci anche quest'anno a cinque tappe - ha dichiarato il Presidente della Società Ciclistica Valdostana Riccardo Moret - rinviando al prossimo anno il sogno di tornare alle tradizionali sei, in quanto non guardiamo solo al presente ma il nostro obiettivo è quello di dare un orizzonte il più lontano possibile alla corsa".