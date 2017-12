Capodanno, L'Orage e Milleret ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 21 DIC - La città di Aosta festeggia il Capodanno con un concerto in piazza Chanoux con L'Orage e Philippe Milleret. L'evento Festa di Capodanno 2018 è sostenuto dall'Amministrazione regionale, per il tramite dell'Assessorato dell'Istruzione e cultura e della Presidenza della Regione, e dal Comune di Aosta. "Crediamo che il binomio L'Orage-Milleret sia l'espressione dell'evoluzione artistica dei nostri giovani.

E siamo sicuri che la loro musica saprà coinvolgere tutti coloro che sceglieranno di essere in piazza ad Aosta, aspettando l'anno nuovo", commenta l'assessore all'istruzione e cultura, Emily Rini.