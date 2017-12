Nuova direzione Pd e scoppia polemica

Bufera sulla nuova direzione del Partito Democratico della Valle d'Aosta a poche ore dalla sua nomina. A scatenare la bagarre è l'ex assessore regionale Raimondo Donzel, che ha perso il ballottaggio per la segreteria con Sara Timpano. "Come per le cariche del partito - ha scritto su facebook - le mozioni del 33% e 22% non intendono rispettare la proporzionalità del voto delle primarie e continuano l'occupazione del partito. Gli elettori ci hanno premiato con il 43,6% ma in direzione siamo sotto il 38%. E la chiamano democrazia".

La nuova direzione è composta da: Carmela Fontana, Irene Deval, Simona Campo, Clotilde Forcellati, Luca Tonino, Michele Monteleone, Fortunato Romeo, Nunzio Totaro, Fabio Platania (mozione Donzel), Nadia Bourzama, Souad Bengouchach, Matteo Fanciulli, Claudio Carnevaletti, Giuseppe Rollandin, Antonella Barillà (Mozione Timpano), Rosanna Pesa, Patrik Aloisi, Anita Mombelloni, Aurelio Giacomo Viale, Giovanni Brignoli (Mozione Sandri).